الهلال يتطلع لمفاجأة فلامنجو رغم الغيابات والإرهاق

مدن – يواجه الهلال السعودي ظروفا استثنائية أمام فلامنجو، في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تستضيفها المغرب حتى 11 شباط (فبراير) الحالي.

وسيكون الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال أمام مهمة مضاعفة، للحفاظ على صلابة فريقه، بعد أن تأكد غياب 2 من أهم لاعبيه، البيروفي أندريه كاريلو، بعد أن أكدت الفحوصات إصابته بتمزق في أربطة المفصل، كما يغيب محمد كنو بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام الفريق المغربي.

وغياب كنو وكاريلو أمام فلامنجو سيكون مؤثرا للغاية، لدورهما المحوري في النظام التكتيكي لرامون دياز، وظهر ذلك بوضوح في الدقائق القليلة التي شارك فيها كاريلو في مباراة الوداد السبت، حيث تغير شكل الهلال تماما، وتمكن من تعديل النتيجة.

كما أن الجهاز الفني الهلالي بقيادة دياز، لا يمتلك إلا يومين فقط لإعادة تأهيل لاعبيه بدنيا وذهنيا، خصوصا بعد الموقعة الكروية الطويلة التي خاضها مع الوداد، استنفد خلالها اللاعبون مخزونا كبيرا من الطاقة البدنية والذهنية والنفسية، نتيجة الضغط الجماهيري ووصول تلك المباراة إلى ركلات الترجيح.

مباراة اليوم فرصة للهلاليين، خصوصا أن فلامنجو ليس ذلك الفريق الذي واجه الهلال في نسخة 2019 بقطر، وفاز على الأزرق السعودي (3-1).

فلامنجو ليس في أحسن حالاته الفنية هذه الأيام، فالفريق تعاقد منذ منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، وما يزال الانسجام مفقودا بين اللاعبين والمدرب.

من ناحية ثانية، ستجدد مباراة الهلال وفلامنجو، المواجهات العربية البرازيلية في البطولة التي انطلقت لأول مرة العام 2000.

وشهدت تلك البطولة مواجهتين بين الفرق العربية والبرازيلية، عندما التقى الرجاء البيضاوي مع كورينثيانز، وحسمها الأخير لصالحه بثنائية نظيفة، وفي الثانية أكد فاسكو دا جاما تفوق الكرة البرازيلية بالفوز على النصر السعودي بنفس النتيجة.

وألغيت نسخة 2001 والتي كانت مقررة في إسبانيا، بسبب إعلان الشركة الراعية لبطولات “فيفا” الإفلاس، لتستأنف من جديد العام 2005 بمشاركة عربية ممثلة في اتحاد جدة والأهلي المصري، وساو باولو من البرازيل.

وواصلت الأندية البرازيلية تفوقها، بفوز ساو باولو على اتحاد جدة 3-2، لكن نتائج الأهلي المصري في تلك النسخة أبعدته عن طريق ساو باولو، بعد خسارته من اتحاد جدة 1-0، ومن سيدني الأسترالي 1-2.

وفي اليابان انطلقت النسخة الثالثة العام 2006 من البطولة بمسماها الحالي لأول مرة كأس العالم للأندية، وكان الأهلي المصري ممثل العرب الوحيد فيها، وتعرض لخسارة من إنترناسيونال البرازيلي 2-1.

لم تشهد بطولة العام 2007 مواجهة عربية برازيلية، لعدم تأهل فريق برازيلي لهذه النسخة، فيما تواجد النجم الساحلي التونسي، وتكرر الأمر العام 2008، بتمثيل العرب عن طريق الأهلي المصري، بينما خلت تلك البطولة من الفرق البرازيلية.

واحتضنت الإمارات نسخة العام 2009، وظهر فريق شباب أهلي دبي لأول مرة في البطولة، لكن تواصل غياب الفرق البرازيلية، وفي النسخة التالية من البطولة عام 2010 شارك فريق الوحدة الإماراتي وإنترناسيونال البرازيلي، لكنهما لم يلتقيا.

وخلت بطولة العام 2011 من مواجهة عربية برازيلية، قبل أن يلتقي الأهلي المصري مع كورينثيانز البرازيلي العام 2012، وحسمها الأخير بهدف نظيف.

وفي العام 2013 التقى الرجاء المغربي مع أتلتيكو مينيرو، ونجح الفريق المغربي في تحقيق أول فوز عربي على فريق برازيلي، عندما أنهى المباراة لصالحه 3-1.

وفي عام 2019، تأهل الترجي التونسي والهلال السعودي بالإضافة إلى السد القطري المضيف، كما مثل فلامنجو الكرة البرازيلية، الذي حسم المواجهة الوحيدة في تلك البطولة مع فريق عربي، عندما فاز على الهلال 3 -1.

والتقى الأهلي المصري مع بالميراس البرازيلي 2020 لتحديد المركز الثالث للبطولة، وفاز الفريق المصري بركلات الترجيح 3-2 (لا تحتسب انتصارا لأي فريق)، وتكررت المواجهة بين الفريقين العام 2021 وفاز بالميراس 2-0. -(وكالات)