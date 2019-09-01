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الهلال يمزّق شباك الرائد بالدوري السعودي

منذ 30 دقيقة

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الرياض – واصل الهلال عروضه القوية تحت قيادة مدربه الجديد الروماني رازفان لوشيسكو وحقق فوزا كبيرا على مضيفه الرائد 5-0، امس السبت، على ستاد “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في بريدة، بختام المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاءت أهداف الهلال بواسطة السوري عمر خريبين في الدقيقتين (6 و79)، وسلمان الفرج بالدقيقة (44)، والفرنسي بافيتيمبي غوميس في الدقيقة (59) والبرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة (67).

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده الى 6 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه النصر حامل اللقب، وتلقى الرائد خسارته الثانية تواليا ليتراجع للمركز الاخير بدون رصيد. (أ ف ب)

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