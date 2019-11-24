الهلال يُجدد فوزه على أوراوا ويتوّج بلقب دوري أبطال آسيا

عمان – الغد – توّج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بفوزه على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين (3-0 بمجموع المباراتين)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب “سايتاما 2002” في إياب نهائي المسابقة القارية.

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول للأزرق الهلالي في الدقيقة 74، قبل أن يسجل بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني بالدقيقة 90+3، ليحرز فريق العاصمة الرياض لقبه الثالث بعد العامين 1992 و2000.

وثأر الهلال من أوراوا – الذي اسقطه في نهائي العام 2017 – وضمن الهلال تمثيل قارة اسيا في كأس العالم للاندية المقررة الشهر المقبل في الدوحة بمشاركة فلامنغو البرازيلي وليفربول الانجليزي والترجي التونسي ومونتيري المكسيكي وهينغين سبور من كاليدونيا الجديدة والسد القطري المضيف.