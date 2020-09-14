الهلال يُعلن عن اصابة سادسة في صفوفه بـ”كوفيد-19″

الرياض – أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم ان المسحة الثانية كشفت إصابة لاعب وسطه نواف العابد بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الإصابات في صفوفه 6 لاعبين وإداريا واحدا.

وأظهرت نتائج فحوصات المسحة الاولى أن خمسة لاعبين من نادي الهلال وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس.

واللاعبون المصابون هم محمد البريك (مدافع)، سلمان الفرج (قائد الفريق)، محمد الواكد (الحارس البديل)، صالح الشهري (مهاجم)، حمد العبدان (لاعب وسط صاعد)، سعود كريري (اداري الفريق).

وتبعثرت أوراق الهلال حامل اللقب قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي غدا الاثنين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا التي تستكمل منافساتها في الدوحة بعد أن توقفت بسبب جائحة كورونا.