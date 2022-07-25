الهناندة: الأردنيون يستخدمون التطبيقات 5 ساعات يوميا

إبراهيم المبيضين

عمّان- في الوقت الذي تتزايد فيه اهمية الامن السيبراني في العالم الرقمي مع ما تشهده كل القطاعات من تحول رقمي كبير يرافقه تهديدات امنية متزايدة، انطلقت صباح اليوم في عمان فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في مقر كلية لومينوس الجامعية التقنية في عمان بتعاون بين A One TV و كلية لومينوس الجامعية.

ويستمر المؤتمر ليوم واحد من خلال أربع جلسات نقاشية يتخللها نقاشات تعالج تحديات الأمن السيبراني ومنظومة حماية المعلومات. وبدأ بكلمة لعميد كلية لومينوس الجامعية الدكتور ايمن مقابلة و كلمة راعي الحفل الوزير أحمد الهناندة.

ومن المنتظر ان يشهد المؤتمر اليوم نقاشات ثرية حول واقع الامن السيبراني وتحدياته حيث تتحدث الجلسة الأولى عن “واقع الأمن السيبراني في الأردن… تحديات وحلول مقترحة” يتحدث فيها كل من الدكتور عمران سالم (دكتور بالامن السيبراني من جامعة براد فورد – بريطانيا)، والخبير في الأمن السيبراني رائد سمور.

وتتحدث الجلسة الثانية عن “الفراغ القانوني يتحدث فيها الدكتور المحامي محمد محارمة الخبير القانوني بقضايا الأمن السيبراني، ومؤسس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام ا سهم الجمل.

وتتناول الجلسة الثالثة “واقع الأمن السيبراني في منظومة الاتصالات في الأردن” يتحدث فيها كل من عبير اسعد (مديرة إدارة الأمن السيبراني بشركة أورنج) ، و فارس كيلاني ( مدير أمن المعلومات في شركة أمنية).



أما الجلسة الرابعة والأخيرة فتتحدث عن “الأمن السيبراني في المعاملات البنكية والمالية” يتحدث فيها كل الدكتور ماهر المحروق (مدير عام جمعية البنوك الأردنية)، و مجدي السميرات (مدير دائرة الأمن السيبراني في البنك المركزي).

ويعرف الفضاء السيبراني بأنه “بيئة تتكون من تفاعل الأشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وأنظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها”.

ويعرّف الأمن السيبراني أنه حماية الفضاء السيبراني من الوصول إليه بدون تصريح أو سوء استخدام، بما في ذلك الاعتداء المتعمد أو بطريق الخطأ أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

وتشير التقديرات الى ان الشركات العالمية ستنفق بحلول عام 2025 نحو 310 مليارات دولار على منتجات الأمن السيبراني، في حين ان الشركات في منطقة الشرق الأوسط أنفقت نحو 16 مليار دولار خلال عام 2021 على ذات المنتجات.

والجدير بالذكر ان الإنفاق على خدمات وحلول الأمن السيبراني في منطقة شرق الأوسط متوقع ان تتضاعف خلال 4 سنين لتصل الى اكثر من 30 مليار دولار.

وقال الهناندة، إن مخاطر وتهديدات امن المعلومات تتضاعف من سنة الى اخرى في جميع ارجاء العالم وذلك مع تزايد اعتماد واندماج الناس بالعالم الرقمي وتزايد توجهات كافة القطاعات الاقتصادية الى الرقمنة والتحول الرقمي

وأضاف أن اكثر من خمس ساعات يوميا معدل استخدام الاردنيبن لمختلف تطبيقات الانترنت.