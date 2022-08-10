الهناندة: الأردن من الدول السباقة في تبني التكنولوجيا المالية

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الأردن من الدول السباقة في تبني التكنولوجيا المالية، وفي الريادة والابتكار والإبداع في التكنولوجيا المالية وتقديم الحلول.

وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني الأول، أن الشركات الأردنية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم خدماتها لأكثر من 60 سوقا حول العالم؛ وذلك بفضل موقع الأردن الجغرافي وما يتميز به شبابه العاملون بهذا المجال من علم ودراية بجميع الأسواق المحيطة به.

وأكد أن الأردن لديه طاقات وكوادر بشرية مؤهلة تجعله سباقا في التعامل مع التكنولوجيا المالية.

وتابع أن المؤتمر يناقش قضايا مهمة تعد ركائز أساسية في عمليات التحول الرقمي، والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، من أهمها: المدفوعات الرقمية والإلكترونية والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن المؤتمر ضم مجموعة كبيرة من الشركات والخبرات العاملة في هذه المجالات، ما شكل فرصة لتبادل الخبرات خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده هذه المجالات في الإبداع والابتكار في الحلول المقدمة.

وأشار الهناندة، إلى أهمية الشمول المالي كركيزة أساسية للتحول الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، الذي يلزمه هذه الأدوات الرقمية في المدفوعات، كما يلزمه ابتكارات وإبداعات في تقديم الحلول، وأن يعمل القطاع المالي في جميع دول العالم على تطوير نفسه بما يدعم خطط الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى المدفوعات الرقمية والإلكترونية للمواطنين.

وقدم نحو 30 متحدثاً خلال المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء، عروضاً تفصيلية في صميم مجال التكنولوجيا المالية والعصر الرقمي المقبل، وأحدث خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات والمطورين والقطاعين العام والخاص في الأردن خلال رحلتهم للتحول الرقمي.

وأعلن القائمون على المؤتمر والمعرض عن عقد شراكة استراتيجية بين شركتي سحابة علي بابا و إس تي إس، لتقديم أحدث خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات والمطورين، وستكون هذه الشراكة بمثابة حجر الزاوية في إرساء عصر جديد لتقنيات وحلول الحوسبة السحابية في الأردن، ووفقاً لطرفي الاتفاق، فإنهما سيعملان على التسريع من عجلة التحول الرقمي في مختلف المجالات وفي القطاعات الحكومية والخاصة، والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني FINCONJO 2022، من تنظيم شركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة “سوفكس” بهدف تطوير حلول ذكية وآمنة لقطاع التكنولوجيا المالية التي تعد من أهم اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد الأردني، وتوفير فرصٍ متنوعة للتطور والتحول والابتكار.-بترا