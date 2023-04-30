الهناندة: الأردن يملك تنافسية عالية إقليميا بتكنولوجيا المعلومات

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات بالأردن يشهد تطورا كبيرا، ويملك درجة عالية من التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورحب الهنانده خلال رعايته مساء أمس السبت حفل افتتاح مكتب شركة القيمة المثالية للاستشارات الإدارية السعودية بالعاصمة عمان، باختيار الشركة للأردن كوجهة استثمارية لتقديم الخدمات الاستشارية وحلول الأعمال .

وأشاد الهنانده خلال الحفل الذي حضره مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، بقدرة وكفاءة الشباب الأردني ومعرفته بمتطلبات واحتياجات السوق السعودية وخطة تطويره خصوصاً وأن معظم الشركات الأردنية لديها تواجد كبير هناك.

وأشار إلى دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تقديم الدعم اللازم للشركات من خلال المبادرات والبرامج التي تهدف الى استقطاب الكفاءات والاستثمار في الأردن كنافذة للمنطقة العربية، وذلك بفضل موقع الأردن المهم الذي يجعله يخدم أسواق التكنولوجيا في المنطقة والعالم مما يساهم في جعله مركزاً جاذبا للشراكات والاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة القيمة المثالية للاستشارات الإدارية في المملكة العربية السعودية بدر السوادي أن افتتاح مكتب الشركة بالأردن، جاء بهدف استكمال بناء تحالف شركات القيمة المثالية في المنطقة لرفد الشركة بالكوادر والمؤهلات المطلوبة لمشاريعها في المملكة العربية السعودية، موضحا أن توجه الشركة الجديدة في الأردن حالياً لا يعنى بتقديم خدمات الاستشارات في السوق الأردنية.

وبين أن شركة القيمة المثالية هي شركة سعودية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية وتقدم خدماتها في مجالات متنوعة على غرار الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي والخدمات المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ولديها فريق نوعي من الاستشاريين ذوي الخبرة والكفاءة، يعمل في عدة مشاريع وقطاعات نوعية في المملكة العربية السعودية.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة بالأردن إبراهيم عواد، أن تأسيس الشركة في الأردن جاء إيماناً بقيمة المؤهلات والكفاءات والخبرات الأردنية، والتي كان لها دور بارز في مشاريع وأعمال الشركة السعودية إذ أن أكثر من 80 بالمئة من موظفيها من غير السعوديين هم من الأردنيين الذين كانت لهم بصمات واضحة في تطور وازدهار الشركة، ووصولها إلى ما هي عليه الآن بعد أربع سنوات فقط من تأسيسها.

وقدم عواد عرضا تعريفيا عن الشركة التي تأسست عام 2019 بالسعودية ودوها المهم من خلال توفير وتزويد التحالف بالخبراء والكفاءات الأردنية المتخصصة بالخدمات الاستشارية لدعمهم في تنفيذ المشاريع المختلفة خارج الأردن، وتحدث عن التوسع والامتداد بتحالف شركات القيمة المثالية الإقليمية، ثم تحالفت مع شركة القيمة المثالية في الإمارات في عام 2021.

–(بترا)