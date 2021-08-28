الهناندة: الحكومة حريصة على إدخال خدمات الجيل الخامس

عمان– أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حرص الحكومة على إدخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة لما توفره من سرعات وسعات عالية للإنترنت.

وأشار الهناندة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى وجود لجنة مشكلة من مجلس الوزراء للحديث مع شركات الاتصالات حول إدخال الجيل الخامس وتحفيزهم على الاستثمار بهذه التقنية التي تعد من محركات تطوير الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية.

وعن الفوائد العائدة على الأردن بفضل تقنية الجيل الخامس، بين أنها ممكنة وعمود فقري لتحقيق التحول الرقمي وتمكينه بجميع القطاعات.

ولفت إلى أن استخدامات الجيل الخامس تدخل في معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة؛ مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وخدمات المحتوى وغيرها الكثير مما يحتاج لتقنية سريعة ومنافسة لتقنية الخطوط الأرضية والثابت.

واوضح أن الدراسات أظهرت أن انتشار الإنترنت يصاحبه زيادة بالنمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتوفير الوظائف وإنشاء شركات جديدة والاستفادة من المهارات وبناء حلول وإنشاء شركات متوافقة مع هذه التقنيات والانتشار بالمنطقة والعالم.

وبين أن هناك خلطا بين عمل محطات الضغط العالي وأبراج الاتصالات التي تبث ترددات ذات طاقة مقبولة.-(بترا)