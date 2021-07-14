الهناندة: الهوية الرقمية ليست بديلا عن بطاقة الأحوال المدنية

إبراهيم المبيضين

عمّان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس أن الهوية الرقمية التي تعتزم الحكومة البدء بتفعيلها خلال الشهر المقبل ” ليست بديلا عن هوية الأحول المدنية” للمواطنين.

وبين الوزير أن الهوية الرقمية ستكون معتمدة لغايات استخدام المواطنين للخدمات والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي بسرعة وسهولة من خلال اسم مستخدم وكلمات مرور خاصة بكل مواطن وتكون موحدة لكل الخدمات، فيما ستبقى هوية الأحوال المدنية هي البطاقة المعرفة عن المواطن كما هو متعارف عليه.

وأوضح الهناندة، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ستبدأ بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال شهر آب(أغسطس) المقبل.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع تفعيل هويته الرقمية عن بعد، إلا أن هناك نسبة خطأ عالية، إذ تحتاج العملية إلى إجراء مطابقة للصورة ضمن أبعاد محددة.

وبين أن الوزارة شكلت فريقا لزيارة التجمعات من مؤسسات حكومية وتجمعات تجارية بهدف تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، حيث يستطيع المواطن رؤية جميع معلوماته والحصول على الخدمات إلى أن يتم رقمنتها من خلال منصة الخدمات الموحدة (سند ).

وعرف الهناندة نظام الهوية الرقمية بأنه نظام يتيح للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (اسم مستخدم وكلمة مرور) يكونان موحدين لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة وخصوصا خدمات الحكومة الإلكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة إلكترونية يستعملها.

ويهدف مشروع الهوية الرقمية إلى تمكين المواطنين الأردنيين من الوصول إلى بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية من أي مكان وبدون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسرية المعلومات الخاصة بالمواطن.

ومن خلال الهوية الرقمية سيجري تقديم خدمة الدخول الموحد لعدد من بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة لجهات حكومية مختلفة ولاحقاً سيتم إتاحة خدمة إمكانية التوقيع الرقمي للوثائق المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، مما يوفر على المواطن عناء الوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويمكن المواطن من الاستفادة من مميزات وخصائص النظام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام شهادات رقمية سواء المخزنة على بطاقة الأحوال الذكية أو التي تم إصدارها للمواطنين كهوية رقمية عن بعد.

وسيكون تطبيق سند الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق ويجري العمل على تطويره هو المرجعية لكل الخدمات الحكومية الإلكترونية في المستقبل ليسمح للمواطنين الأردنيين بالوصول إلى الخدمات الرقمية الأردنية باعتماد تسجيل الدخول الموحد، مما يلغي الحاجة إلى التواجد في الموقع وبالتالي يقلل من البيروقراطية.

وتطبيق سند يوفر عددًا متزايدًا من الخدمات والوظائف مثل التوقيع الرقمي للوثائق مع الصلاحية القانونية الكاملة. وسيمكن ذلك المواطنين ومستخدمي الأعمال من تجربة خدمة إلكترونية حكومية دون الحاجة إلى الوصول فعليًا إلى المؤسسات الحكومية والاستفادة من التحول الرقمي للبلد نحو نظام كامل خال من الورق.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحول الرقمي والخطة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تم إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيات الوطنيّة والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي.

ويأتي وضع الاستراتيجية نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطور السريع الحاصل في مجالات التحول الرقمي وتعزيزه على الصعيد المحلي، سواءً في القطاعين العام والخاص أو على مستوى الأفراد.

وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافيّة والانفتاح، وتحسين نوعية الخدمات وجعلها أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية، إضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت وخفض الكلف وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليات الإنتاجية، وتعزيز بيئة العمل.

كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكومية وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشرات العالمية في مجال التحول الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعيّة الرقمية، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.

وتسعى الحكومة خلال الأشهر الستة المقبلة لإطلاق 136 خدمة إلكترونية بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية.

وهذه الخدمات التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال النصف الثاني من العام الحالي تحت الفحص وسيجري إطلاقها بالتتابع خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات والوزارات التي تتبعها هذه الخدمات.

وإذا ما أطلقت الحكومة الخدمات التي تحدث عنها الوزير (136 خدمة حكومية إلكترونية)، ستضاف إلى 413 خدمة حكومية إلكترونية أطلقتها الحكومة في سنوات سابقة في عدد من المؤسسات الحكومية من إجمالي عدد خدمات حكومية يقدر بـ2450 خدمة حكومية.