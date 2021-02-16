الهناندة: تحويل عطاء الحواسيب لأجهزة “تابلت” اقتداء بدول العالم

عمان – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن عطاء شراء أجهزة الحواسيب لطلبة المدارس جرى تحويله إلى أجهزة تابلت بعدما وجدنا أن معظم دول العالم تستخدم أجهزة التابلت لطلبتها.

وأضاف الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن عملية التأخير في تسليم الأجهزة للطلاب المستهدفين يعود إلى تغيير الأدوات المطلوبة للطلبة من حواسيب إلى أجهزة تابلت ما يحتاج مزيدا من الإجراءات والوقت، مشيرا إلى أن التعامل مع التابلت أسهل عند استخدامه في العملية التعليمية. وأشار إلى إعادة دراسة العدد المطلوب من الأجهزة (التابلت) الذي أظهر الحاجة الفعلية إلى 160- 180 ألف جهاز، وأنه جرت مخاطبة رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة عليا لهذا العطاء من اجل اختيار الأجهزة من خلال الشركات المصنعة الكبيرة التي لديها القدرة على تزويد الطلاب بأجهزة التابلت بأسرع وقت ممكن.

وبين الهناندة أن الوزارة وفرت أجهزة وانترنت لبعض الحالات ذات الظروف الخاصة، التي لا يتوفر لديهم أي أجهزة اتصال، كما أن هناك جهات أخرى زودت بعض الطلبة بالأجهزة من خلال التنسيق مع مديريات التربية.

وحول التعلم عن بعد وعزوف العديد من الطلاب والأهالي عنه، أوضح أن الأصل في العملية التعليمية عن بعد أن يعتمد على رغبة الطالب في التعلم ما يشكل تحديا كبيرا للأهل والطلاب، لافتا إلى أن منصة درسك تسمح بتواصل الطالب مع معلمه الموجود على المنصة لإعطاء الواجبات المدرسية والتفاعل مع استفسارات الطلبة وأسئلتهم.