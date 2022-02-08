الهناندة: خطة لإطلاق 400 خدمة إلكترونية يحتاجها المواطن

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إن موقعا إلكترونيا للحكومة الرقمية سيُطلق لتقديم الخدمات المتوافرة في تطبيق سند، مع وجود خطة لإطلاق أهم 400 خدمة يحتاجها المواطن في حياته اليومية في عام 2022 على منصة موحدة بشكل “بسيط وسهل دون تعقيد”.

وأشار عبر قناة المملكة، إلى وجود حوالي 450 خدمة حكومية مؤتمتة مطلقة، وحوالي 140 خدمة حكومية تخضع للفحص حاليا.

ويُصدر التطبيق مجموعة مستندات رقمية مثل الهوية الشخصية وشهادة الميلاد ورخصة القيادة ورخص المركبات وتظهر بشكل تلقائي عند التسجيل في التطبيق.

وتحدث الوزير عن تعميم من رئاسة الوزراء باعتماد تلك المستندات الرقمية كمسندات رديفة للتقليدية، مضيفاً “نحن الآن في مرحلة تفعيل الاستخدام الرديف للمستندات الرقمية كبديل للمستندات التقليدية”.

وتحدث الوزير عن “إقبال كبير” على تثبيت تطبيق سند علة الهواتف المتنقلة بعد اعتماد التطبيق لعمليات التفتيش الخاصة بكورونا، وتجاوز عدد عمليات التحميل أكثر من 2.5 مليون عملية.

وتحتاج مميزات التطبيق الجديدة إلى “التحقق من الهوية وتأكيد الهوية التي ستسجل على المنصة”، وفق الهناندة الذي أضاف أن “من سجل سابقا من خلال مقارنة الصورة كأنها بصمة الوجه تم تفعيل الهوية الرقمية لهم بالكامل”.

وقررت الوزارة وقف التسجيل من خلال مطابقة الصورة واعتماد بصمة اليد، وتحدث الوزير عن وجود أكثر من 500 شاب وفتاة مدربين، مع العمل على زيادة المحطات الخاصة بتفعيل سند.

وقال إن عمليات التحول الرقمي “محفز اقتصادي مهم وخالق للوظائف وليس طارد لها ويفتح المجال لمجالات جديدة ووظائف جديدة بالكامل”.

وأوضح أن مفهوم الأتمتة هو تحويل المعاملات التقليدية إلى إلكترونية وتختلف بدرجاتها وقد تكون نموذجا إلكترونيا مع بقاء الإجراءات خلف النموذج الإلكتروني كما هي، وهي أضعف أنواع الأتمتة.

“الفرق بين الأتمتة والرقمنة هو عملية ترابط الخدمات جميعها وترابط البيانات لتسهل وتبسيط الإجراءات وإزالة التعقيدات الموجودة في الخدمات”.

وتحدث عن هدف رئيسي في تحويل الخدمات إلى منصة خدمات واحدة بنظام دخول موحد للمواطن، للحصول على الخدمات من منصة موحدة وهي تطبيق سند.