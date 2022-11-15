الهناندة : ريادة الأعمال ليست " عصا سحرية" لحل مشكلة البطالة

إبراهيم المبيضين- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مساء اول من امس الاثنين بإن الحكومة لا تعتبر ريادة الأعمال ” حلا أساسيا” و “عصا سحرية” لحل مشكلة البطالة كما يعتقد الكثير من الاقتصاديين والشباب اليوم مع التوجه الكبير بمساندة التكنولوجيا لبناء أفكار ومشاريع خاصة بعيدا عن أحلام الوظيفة التقليدية.

وأكد الهناندة في جلسة حوارية ، نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان في جامعة الحسين التقنية على هامش فعاليات أسبوع الريادة العالمي ، أن ريادة الأعمال هي واحدة من العديد من الأدوات والإجراءات التي يمكن دعمها والاعتماد عليها اقتصاديا للمساهمة في حل مشكلة البطالة التي تجاوزت نسبتها الـ 23 بالمئة وليست الأداة الوحيدة.

واكد أن القطاع الخاص بكل شركاته ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هي القادرة على لمساهمة في حل مشكلة البطالة وليست الشركات الناشئة لوحدها ، وخصوصا ان ان الحكومات في معظم دول العالم لم تعد قادرة على لعب هذا الدور في التوظيف.

وقال الوزير في الجلسة ، التي حملت عنوان ” واقع ريادة الأعمال في الأردن” بإن الاستفادة من الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة و”قطاع ريادة الأعمال” كما وصفه فلا بد من ان يتشارك الجميع ويتحمل مسؤولياته لتحويل الأفكار والمشاريع الناشئة الى مؤسسات اقتصادية صغيرة او متوسطة او كبيرة يمكن ان تسهم في التوظيف مستقبلا.

واكد الهناندة بان طريق ريادة الأعمال ليست بالسهلة على الريادي وعليه ان يعي ويدرك ان الامر يتعلق بمواجهة تحديات كبيرة تواجه شركته في كل مراحل حياتها وخصوصا في سوق صغيرة ومحدودة كالسوق الاردنية، ونصح الشباب والرياديين بقوله : ” النجاح يتطلب التكيف مع الواقع والتحديات”.

واشار الى ان الحكومة تعمل بدورها على مساعدة الشباب في طريق انشاء شركاتهم الخاصة في عدة محاور بحسب سياسة ريادة الاعمال الوطنية التي اقرت قبل اكثر من عام منها محاور التمويل والتشريعات والتعليم والوصول الى الاسواق وغيرها من المحاور.

وأكد الهناندة بان الاردن يتميز بشبابه وموارده البشرية المميزة، وبان الاهتمام بريادة الاعمال ليس بالحديث فمنذ العام 1988 تم انشاء أول صندوق استثمار أنتج عددا كبيرا من الشركات الناجحة، اعقبه تاسيس صندوق اخر في العام 2000 انتج العديد من قصص النجاح، وبعدها تاسيس صندوق ” اويسس ال صندوق “أويسس 500” – الشركة المتخصصة في دعم وتمويل رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بأنه استثمر في خمس شركات ناشئة اردنية جديدة خلال فترة الشهور القليلة الماضية.

بيانات مسحية محلية، تظهر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في الأردن، يعمل فيها زهاء 60% من إجمالي الأيدي العاملة في المنشآت الاقتصادية.

ونصح الهناندة باهمية تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب لان الرقمنة دخلت كل تفاصيل حياتنا اليومية وغيرت في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية واصبحت تتحكم في توجهات التوظيف والوظائف، وبناء عليه يجب تعزيز مهارات شبابنا للاستفادة منها اما في بحثهم عن ظائف او لدى بناء مشاريعهم الخاصة، واشار الى ان الحكومة تعمل على مشروع لاعداد منهاج خاص بالمهارات الرقمية .

وقال ان التمويل لم يعد مشكلة كبيرة في دعم المشاريع الناشئة والريادية مع وجود حوالي ثلاثة عشرة صندوق استثماري وراس مال مغامر تقدم الدعم للرياديين، لكنه اكد ان لدينا فجوة او نقص في الصناديق التي تدعم المشاريع في مرحلة الفكرة وهو ما يجب العمل عليه بجد.

ومن جانبه اكد قال رئيس مجلس ادارة صندوق “أويسس 500” – الشركة المتخصصة في دعم وتمويل رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مروان جمعة بان الاردن كبلد يتميز بانه بلد ريادي وشبابه يتميزون بالموهبة والقدرة على الابداع في التقنية او ريادة الاعمال.

واكد جمعة بان ريادة الاعمال لا تقتصر على قطاع دون اخر، وبانها ” نهج وطريقة حياة” تنطبق على الجميع دون استثناء، قائلا : ” ان الموظف الحكومي يمكن ان يكون رياديا ، والمعلم، والطالب، وصحاب الشركة الخاصة ………”.

واشار الى ارتباط الريادة بقطاع التقنية ياتي لان ادوات التكنولوجيا توفر القدرة للشركة الناشئة على التاسيس والنمو والوصول الى اسواق اخرى باقل التكاليف.

واكد بان الدعم المحيط بالشباب في الاردن في كل المحاور كالتمويل والارشاد هو كبيرا جدا مقارنة بفترات سابقة وبان على الريادي اليوم البحث باجتهاد عن الدعم والعمل بجد على المنتج والخدمة التي يقدمها لتسد حاجة السوق على ان لا يكون همه الرئيسي من البداية الحصول على الاستثمار والتمويل، لانه التمويل والدعم المادي سياتيه اا ما نجح في تسويق فكرته ومنتجه.

واشار الى ان الفشل هو جزء من رحلة الريادي وعلى الشباب تقبل فكرة الفشل وعدم التوقف، لان الفشل ببساطة هو تعلم .

وشدد على اهمية العمل على محور التعليم الاساسي والجامعي لتعزيز ريادة الاعمال وتجهيز شبابنا للوظائف المستقبلية ، لافتا الى ان المهارات التقنية والادارية والحياتية اليوم هي مهم كثيرا سواء في التوظيف او لدى التوجه لانشاء شركة خاصة.

ومن جانبها قدمت الشريك المؤسس ومدير العمليات في شركة “منازل كن” المهندسة بسمة عريقات فكرة مشروعها، وهي شركة تكنولوجيا البناء والعقارات ومتخصصة بالحلول السكنية المستدامة.

واكد عريقات ، وهي أيضاً شريك مؤسس لشركة عريقات معماريون، و لديها أكثر من 18 سنة خبرة في مجال التصميم المعماري والإنشاءات، بان ريادة الاعمال ” رحلة متكاملة من التعلم فيها الصعود وفيها التحديات الكثيرة من اكثر من جانب”.

وقالت عريقات ان هناك تحديات كثيرة تواجه الرياديين بشكل عام والريادة في مجال التصميم منها محدودية السوق المحلي وتحديات تتعلق بادخال وتطويع التقنية في العمل الى جانب تحديات التشريعات.

واكدت عملها بجد مع فريق الشركة لادخال التقنية في التصميم وتحسين طرق البناء ليكون جيدا ومستداما مشيرة الى ان هناك تحدي مستقبلي سيواجهنا في ها المجال مع التوسع الكبير السكاني والحجة الى المساكن.

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