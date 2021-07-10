الهناندة: سياسة وطنية تدعم ريادة الأعمال قريبا

إبراهيم المبيضين

عمّان- أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس أحمد الهناندة، بان الحكومة ممثلة بوزارته قد شارفت على الانتهاء من صوغ سياسة وطنية ستعنى بريادة الأعمال في الأردن، وذلك لتطوير بيئة ريادة ومساعدة الشركات الريادية والشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية مؤثرة ومساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الهناندة في تصريحات صحفية لـ”الغد”، بان هذه السياسة العامة لريادة الأعمال ستركز على محاور عدة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتطويرها بجميع أنواعها، خصوصا التي تتبنى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة.

وقال الهناندة، بان هذه السياسة التي جرى العمل عليها بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة ومع الشركات الناشئة ستكون جاهزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعا رفعها إلى مجلس الوزراء بهدف اقرارها قبل نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على هذه الاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع ائتلاف “جي كور” -الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال- وجمعية إنتاج وجمعية الريادة والإبداع الأردنية “جيا” وفريق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي.

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تكليف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد السياسة العامة لريادة الأعمال، وفق المنهجية والتفاصيل التي حددتها الوزارة، وبما يوفر المرجعية القانونية اللازمة لهذه المهمة، وما ينتج عنها من التزامات على الجهات الحكومية.

إلى ذلك قال الهناندة بانه سيتمخض عن هذه السياسة خطة عمل استراتيجية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي ومؤسسات التمويل، تتضمن المشاريع والمبادرات والإجراءات التي تضمن تحقيق متطلبات السياسة وإنجاز أهدافها، وضمان بيئة صديقة لريادة الأعمال.

وأشار إلى ان هذه السياسة ستتناول العديد من المحاور التي تعنى بتطوير ريادة الأعمال في المملكة، حيث ستعالج هذه السياسة محاور: التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال، التمويل اللازم والمناسب للشركات الناشئة، الوصول إلى الأسواق والتوسع والنمو، توافر المهارات، التوعية والثقافة العامة لريادة الأعمال.

وأكد الهناندة بان هذه السياسة والاستراتيجية التي ستتمخض عنها ستكون مخصصة وموجهة لخدمة ودعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة بكل مكوناته وأطرافه، وهي منفصلة عن استراتيجية التحول الرقمي التي عملت عليها الوزارة في وقت سابق واقرت من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.