الهناندة يؤكد أهمية دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عمان- الغد- أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أهمية دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص باعتباره شريك لدعم عملية التحول الرقمي

جاء ذلك خلال زيارته لشركة ايستارتا تلبية لدعوتهم له للاطلاع على انجازاتهم وسير اعمالهم المتخصصة بهندسة الشبكات وتقنية المعلومات.

واطلع الوزير خلال جولته لمكاتب الشركة على طبيعة العمل وحجم الاستثمار والتوسعة والتوظيف بالرغم من وجود جائحة فيروس كورونا.

وشدد الهناندة، على حرص الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية عبر رقمنة القطاعات الرئيسية وضمان تحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات، مع التركيز على بناء مهارات أكثر ملائمة في المستقبل وخلق المزيد من الوظائف وتعزيز ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية الرقمية.

وأشار الهناندة إلى المزايا والحوافز الاستثمارية لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي توفرها للشركات وإلى الطاقات الشبابية الريادية في الأردن

من جهته أعرب مدير عام شركة إيستارتا الدكتور معتز النابلسي عن امتنانه لتلبية الوزارة للدعوة و الدعم الدائم من جهتها و يتطلع لمزيد من التعاون بين الطرفين لتحسين القطاع

يذكر أن شركة ايستارتا من الشركات الرائدة في مجال هندسة الشبكات وتقنية المعلومات، وتقدم خدماتها التقنية بعشر لغات مختلفة، ولديها اليوم فروع في العديد من دول الشرق الأوسط وأوروبا.