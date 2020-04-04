الهنداوي يتألق مع “اليد العُمانية” و”كورونا” يعيده الى الأردن

بلال الغلاييني

عمان – لم يعلم نجم المنتخب الوطني ونادي السلط بكرة اليد محمود الهنداوي، أن رحلته الإحترافية مع فريق أهلي سداب العُماني، سوف تتوقف بعد المباراة الأولى، والتي خاضها أمام فريق مسقط، في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس.

في التفاصل الكاملة للمشوار الإحترافي للاعب الهنداوي مع فريق أهلي سداب العُماني، والذي بدأ من خلال قرار نادي السلط بالموافقة على العقد الإحترافي الذي تحصل عليه اللاعب من النادي العماني، والذي جاء بعد فوز السلط بلقب دوري الدرجة الأولى مباشرة، وكان للاعب دور كبير في تحقيق هذا اللقب، نظرا لما ظهر به من مستويات فنية عالية كعادته خصوصا في المباريات الحاسمة لفريق السلط، والتي عززت من فرصة الفريق بالتتويج باللقب.

اللاعب وبعد أن انهى متطلبات السفر كافة، غادر الى سلطنة عُمان، وتحديدا الى العاصمة مسقط، وبدأ هناك رحلته الإحترافية الجديدة مع فريقه أهلي سداب، قبل أن يخوض معه مباراة الدور قبل النهائي لبطولة الكأس وكانت أمام فريق مسقط، حيث ظهر الهنداوي بصورة رائعة مكنته من تسجيل نصف أهداف فريقه في مرمى فريق مسقط الذي خرج فائزا بنتيجة 26-22.

وحظي الهنداوي بإشادة من كافة المسؤولين والجهازين الفني والإداري في ناديه الجديد، نظرا للمستوى الفني الباهر الذي ظهر فيه، كما حظي باشادة الاعلام العُماني المختص بلعبة كرة اليد.

فيروس كورونا (اللعين) بدد من أحلام الهنداوي في استكمال رحلته الإحترافية، حيث سارعت الجهات المعنية في سلطة عمان الى اتخاذ قرار بوقف كافة النشاطات حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ومن بينها النشاطات الرياضية، ما اضطر الهنداوي الى حزام أمتعته عائدا الى وطنه الأردن، وعند وصوله الى مطار الملكة علياء خضع للتعليمات والإجراءات الإحترازية التي اعلنت عنها الحكومة، ليخضع للحجر الصحي في احد الفنادق لمدة 14 يوما، وبعد أن امضى المدة المقررة واجرائه الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وعدم اصابته بهذا الوباء بالحمد لله، عاد الى منزله في السلط.

ويقول اللاعب الهنداوي أن رحلته في المشوار الإحترافي الجديد كانت ناجحة ومفيدة بالنسبة اليه، وانه حظي باحترام ومحبة من المسؤولين في نادي أهلي سداب العُماني، موضحا أن ادارة النادي قررت مواصلة التعاقد معه لمشاركة الفريق في البطولات المقررة أن تستأنف خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وفي ذات الوقت اشاد بالدور الكبير الذي لعبه رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لنادي السلط في تسهيل مهمته في رحلته الإحترافية الجديدة وعدم ممانعتها في استكمال هذه الرحلة.

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