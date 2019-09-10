الهنداوي” يخسر أمام الويلزي “لي” في بطولة العالم للملاكمة

عمان – الغد – تعرض لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة ، عدي الهنداوي ، للخسارة أمام الويلزي سامي ، في افتتاح مشاركة الأردن ببطولة العالم للملاكمة والتي تستضيفها مدينة ييكاتيرينبرج الروسية حتى 21 أيلول (سبتمبر) الحالي ، بمشاركة أكثر من 450 ملاكماً يمثلون 88 دولة في ثماني أوزان.

وخسر “الهنداوي” مساء اليوم الثلاثاء دور الـ 64 ضمن منافسات وزن تحت ٨١ كغم ببطولة العالم والتي افتتحت يوم أمس. وتستكمل يوم غد الأربعاء مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم حيث سيلتقي محمد الوادي مع الكرواتي فراتي رامون في دور الـ 64 من منافسات وزن 56 كغم.

وسيلتقي يوم الخميس المقبل ، اللاعب محمد الغراغير مع الصربي جانجيك دوسان في دور الـ 64 من منافسات وزن (48-52 كغم) وسيلاقي في اليوم ذاته لاعبنا الأولمبي عبادة الكسبة مع المالدوفي ألكسندرو في دور الـ ٦٤ من منافسات وزن 63 كغم. وأوقعت القرعة لاعب منتخبنا الوطني ، الأولمبي حسين عشيش ، الحاصل على الميدالية البرونزية في نسخة بطولة آسيا الأخيرة ، في مواجهة الإيطالي عباس عزيز في دور الـ 32 من منافسات وزن91 كغم حيث سيخوض نزاله يوم الأحد القادم.

فيما سيلتقي زياد عشيش في دور الـ 32 من منافسات وزن 69 كغم يوم الإثنين ا مع الفائز من نزال الأرميني استويان كوريون والهندي نيجاي.