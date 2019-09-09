الهنداوي يستهل المشاركة الأردنية ببطولة العالم للملاكمة “الثلاثاء”

عمان – الغد – يستهل الملاكم عدي الهندواي المشاركة الأردنية في بطولة العالم للملاكمة للرجال التي تستضيفها مدينة “ييكاتيرينبرج” الروسية حتى 21 أيلول (سبتمبر) الحالي.

ويواجه الهنداوي نظيره الملاكم الويلزي سامي لي يوم غد الثلاثاء في دور الـ 64 من منافسات وزن (81 كغم).

وكانت قرعة البطولة سحبت الليلة قبل الماضية، حيث يواجه يوم بعد غد الأربعاء محمد الوادي نظيره الكرواتي فراتي رامون في دور الـ 64 من منافسات وزن 56 كغم، على أن يشهد الخميس مواجه محمد الغراغير مع نظيره الصربي جانجيك دوسان في دور الـ 64 من منافسات وزن (48-52 كغم) ومواجهة العبادة الكسبة مع المالدوفي ألكسندرو في دور الـ 64 من منافسات وزن 63 كغم.

وتتواصل المشاركة الأردنية حينما يواجه حسين عشيش الإيطالي عباس عزيز في دور الـ 32 من منافسات وزن 91 كغم الأحد المقبل، فيما يختتم ملاكمونا الأدوار الأولى حينما يواجه زياد عشيش في دور الـ 32 من منافسات وزن 69 كغم يوم الإثنين المقبل مع الفائز من نزال الأرميني استويان كوريون والهندي نيجاي.

من جانبه، أكد المستشار عايش العواملة رئيس الوفد الأردني ثقته بتمكن ملاكمينا من المنافسة على الالقاب العالمية بما يليق بسمعة وعراقة الملاكمة الأردنية وإنجازاتها الكبيرة.

وبحسب الزميلة د. منال بزادوغ الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة، فإن اتحاد الملاكمة وعلى رأسه سمو الأمير محمد عباس بن علي بن نايف، يتطلع بثقة وتفاؤل بتمكن ملاكمينا من تحقيق نتائج طيبة تعزز من مكانة الملاكمة الأردنية عالميا.