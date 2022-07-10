الهندي: التوجيهي أحد أسباب انخفاض نسب إشغال الفنادق

وصف رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، نسب إشغال الفنادق اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بأنها لا تلبي طموح قطاع الفنادق وتوقعاته.

وأضاف الهندي في تصريح لقناة “المملكة”، أن نسب الإشغال في فنادق العاصمة عمّان وصلت إلى 42%، فيما بلغت في البحر الميت 70% وفي البترا 25%.

وبخصوص فنادق العقبة، أوضح أن النسب تختلف حسب تصنيف الفنادق، مشيرا إلى أن الفنادق من فئة خمس نجوم وصلت نسب الإشغال فيها إلى 80%، فيما انخفضت في الفنادق المصنفة ما دون خمس نجوم إلى 50 – 55% كحد أقصى.

وبشأن أسباب وصول نسب الإشغال لمستوى لا يلبي الطموح، قال الهندي إن هنالك عدة أسباب؛ منها التزام الأهالي مع أبنائهم في ظل استمرار امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي”، إضافة لخصوصية عيد الأضحى مقارنة بغيره من الأعياد، إذ يتزامن مع موسم الحج وإعطاء الأولوية للأضحية لدى بعض الأسر.

ورأى أن مستوى الإقبال على السياحة الداخلية مؤشر واضح على ضعف القدرة الاقتصادية للمواطنين وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لديهم، معربا عن أمله بأن تشهد أيام الصيف المقبلة نسب إشغال أعلى تلبي توقعات الفنادق وتعوضهم عن فترة التعطل خلال أزمة كورونا.

وكان مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، قال السبت، إن أكثر من 777 ألف سائح زاروا العقبة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وقال المجالي إن “65 ألف سائح دخلوا العقبة عبر الطيران “منخفض التكاليف” خلال الفترة الماضية أقل من 3% منهم أردنيون”.

وبلغ عدد السياح خلال شهر أيار/ مايو الماضي 428 ألفا مقابل 350 ألف زائر في 2019، وفق تصريح سابق لوزير السياحة والآثار نايف الفايز.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار استئناف برنامج “أردننا جنة” الأحد، تنظيم رحلاته دعما للسياحة الداخلية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى، حيث وصل عدد المشاركين في البرنامج إلى 103 آلاف منذ بداية العام الحالي.