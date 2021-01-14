جمعية الفنادق: القرارات الحكومة تسهم بسرعة تعافي القطاع السياحي

عمان-الغد- أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم َ الهندي أن القرارات الحكومية الاخيرة سيكون لها اثر ايجابي على القطاعات الاقتصادية بشكل عام والسياحي بشكل خاص.

واوضح الهندي في بيان صحافي اليوم، ان ما اتخذته الحكومة من قرارات ستخفف من الآثار الاقتصادية السلبية التي تركتها جائحة كورونا على القطاعات المختلفة ومنها القطاع السياحي .

وأشار الهندي ان القطاع السياحي يتطلع إلى عودة سريعة وبكامل طاقته التشغيلية للتخفيف من الاعباء الاقتصادية التي تحملتها المنشآت السياحية طوال الفترة الماضية، ومساندة الحكومة جنبا الى جنب جهود في الحافظ على الايدي العاملة في تلك المنشآت .

وطالب الهندي الحكومة اعادة النظر في حزمة الطلبات التي تقدم بها القطاع السياحي للحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الاخذ بها وتفعيلها سيكون له والتي سيكون له اثر كبير وملموس والسير نحو التعافي التام من الاضرار التي لحقت به.

وحول الاجراءات الصحية المتبعة في المنشآت السياحية،اكد الهندي على ان هذه الاجراءات كانت فعالة منذ اليوم الاول للجائحة، وكان القطاع السياحي شريكاً اساسياً مع الجهود الحكومية، ومع كافة المؤسسات المعنية في تطبيقها وتفعيلها. وطالب الهندي في الوقت نفسه من وزارة الصحة اعطاء الموظفين والعاملين في القطاع السياحي الاولوية في اخذ اللقاح،كونهم على تماس مباشر مع ضيوف الاردن، وسيشكل ذلك مردوداً اضافياً ينعكس على صورة المملكة كلبد آمن وصحي،ومعني كما هو الحال بتطبيق اجراءات الصحة والوقاية والسلامة العامة على المواطنين والقادمين الى الاردن.

واشار الهندي الى اعتزازه وتقديره وكافة العاملين في القطاع السياحي بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم للحكومة الرشيدة في العمل على الفتح التدريجي للقطاعات المختلفة ،ومتابعاته الملكية السامية والمستمرة لتلك الاجراءات،واصرار جلالته الدائم على الشراكة والتعاون بين كافة القطاعات .