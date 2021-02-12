الهندي ينال ذهبية “الجلة” والقهوجي والخطيب يسجلان رقمان جديدان

بلال الغلاييني/موفد اتحاد الاعلام الرياضي

دبي – اضاف أحمد الهندي انجازا جديدا للجنة الباروالمبية الأردنية، عندما ظفر بالميدالية الذهبية في مسابقة دفع الكرة الحديدية (الجلة) لفئة 34 (الجلوس) لبطولة فزاع الدولية (الجائزة الكبرى) لذوي الإعاقة، وذلك عندما سجل مسافة 11.80م فيما جاء بالمركز الثاني الكولومبي مورديكيو بتسجيله 11.26م وبالمركز الثالث المغربي زيدان نويري بتسجيله 10.57م.

وسبق للهندي أن ضمن بطاقة التأهل إلى بارالمبيك طوكيو عندما ظفر بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي جرت في الإمارات في العام 2019.

وسجل عبد الله القهوجي رقما جديدا عندما جاء بالمركز الخامس في مسابقة دفع الكرة الحديدية (الجلة) لفئة (46) الوقوف، حيث سجل مسافة 13.38م، وشهدت هذه الفئة فوز الهندي ياسر محمد بالمركز الأول بتسجيله 14.54م، وحل بالمركز الثالث الكازاخستاني رافئيل بتسجيله 14.05م.

كما سجل حسام الخطيب رقما جديدا في مسابقة رمي الرمح (الجلوس) لفئة (56-57)، حيث حل بالمركز السابع في مجموع دمج الفئتين بتسجيله مسافة 24.63م، وجاء بالمركز الثالث في فئته (56)، وحل بالمركز الأول خالد هيداني بتسجيله 43.75م، وجاء بالمركز الثاني السوري محمد محمد بتسجيله 43.69م، وحل بالمركز الثالث الأوزبكي يورندبيل بتسجيله 41.37م.

وشارك أيمن الجبور في مسابقة دفع الكرة الحديدية (الجلة) لفئة 36 (الوقوف)، حيث جاء بالمركز الحادي عشر بتسجيله 8.09م، بينما حل بالمركز الأول الأوزبكي دادنيان بتسجيله 15.92م، وجاء بالمركز الثاني الإيراني سيد جوادي بتسجيله 15.87م، وحل بالمركز الثالث الروسي الان كوكيبي بتسجيله 14.67م.

كما شارك نبيل مقابلة في سباق الجري لمسافة 1500م، وحل بالمركز الخامس بتسجيله 4.20.08 دقيقة، فيما جاء بالمركز الأول البيلاروسي ايفان الذي سجل 4.04.62 دقيقة، وحل بالمركز الثاني الكيني بينارد بتسجيله 4.04.07 دقيقة، وجاء بالمركز الثالث الكيني جون كوكيدي بتسجيله 4.06.90 دقيقة.

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