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الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ حزيران الماضي

منذ ساعتين
الهند وكورونا
الهند وكورونا

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عمان- أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 42015 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 3998 في أعلى حصيلة يومية منذ 12 حزيران الماضي.
وكشفت بيانات الوزارة على موقعها الالكتروني، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 22ر31 مليون حالة، بينما بلغت الوفيات 418480 .-(بترا)

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