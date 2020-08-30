العرب والعالمدولي

الهند تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات

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نيودلهي- أعلنت الهند الأحد أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.
وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 تموز/يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة، حسب معطيات جمعتها وكالة فرانس برس.
والهند هي رسمياً ثالث دولة في العالم من حيث أعلى عدد إصابات وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع 3,5 ملايين مصاب بالمرض. في المجمل، أودى الوباء بحياة 63 ألف شخص في الهند.
وأُعلن عن الحصيلة القياسية هذه غداة تخفيف الحكومة الهندية مرة جديدة القيود السارية منذ آذار/مارس لمكافحة تفشي الوباء.
واتُخذ هذا القرار لمحاولة إنعاش الاقتصاد، فيما فقد ملايين الهنود عملهم.
وقالت وزارة الداخلية الهندية إن اعتباراً من أيلول/سبتمبر، سيُسمح من جديد بالتجمعات التي تضمّ حتى مئة شخص للأحداث الثقافية والرياضية والسياسية. (أ ف ب)

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