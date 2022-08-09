الهند توافق على مذكرات التفاهم بين “الفوسفات” وعدد من الشركات الهندية

وافق مجلس الوزراء الاتحادي الهندي على مذكرات التفاهم الموقعة بين شركة مناجم الفوسفات الاردنية والهند في شهر أيار الماضي للتعاون في مجال صناعات التعدين والصناعات الفوسفاتية.

وبحسب إفصاح لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على موقع بورصة عمان الإلكتروني، فقد وافقت الحكومة الهندية على المذكرات المتضمنة التعاون في مجال التعدين والاستفادة من الفوسفات الخام الأردني.

وتتضمن المذكرات إنشاء مصنع في الأردن لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة من السماد المركب والداب لغايات تصديرها بالكامل للهند بموجب عقد طويل الأمد، وتزويد المصانع الهندية بالفوسفات الخام الأردني.

وتعد المذكرات التي تم توقيعها، من الصفقات الكبيرة التي ستعود بالربحية على الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وكانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وقعت مذكرات تفاهم واتفاقيات في شهر أيار الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، مع عدد من الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاستثمار في الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، لزيادة كميات وارداتها من الأردن، وإنشاء مصنعين لحامض الفوسفوريك في الشيدية والعقبة بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها.