الهند توقف إطلاق مسبار “شاندرايان-2” للقمر في اللحظة الأخيرة

سريهاريكوتا – ألغت الهند لأسباب “تقنية” إطلاق مهمتها الثانية إلى القمر، قبل 56 دقيقة من الموعد المحدّد، مؤجلة إلى أجل غير مسمى طموحها أن تصبح رابع دولة في العالم تحطّ مركبة من صنعها على سطح القمر.

وكانت وكالة الفضاء الهندية (إسرو) تعتزم إطلاق مهمتها “شاندرايان-2” من قاعدة سريهاريكوتا (جنوب شرق الهند) الاثنين عند الساعة 2,51 بالتوقيت المحلي (21,21 من يوم الأحد بتوقيت غرينيتش).

لكن “مشكلة تقنية رُصدت في نظام إطلاق المركبة قبل 56 دقيقة”، بحسب ما أفادت الوكالة عبر “تويتر”.

وأوضح المصدر عينه “ألغي إطلاق شاندرايان-2 لليوم على سبيل الاحتياط. وسيعلن لاحقا عن الموعد المقبل للإطلاق”.

وخصصت الهند 140 مليون دولار لهذه المهمة التي كان من المفترض أن تحطّ في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل في القطب الجنوبي للقمر، على بعد حوالى 384 ألف كيلومتر عن الأرض. وهو مبلغ أدنى بكثير من ذاك الذي حشدته وكالات فضائية أخرى لمهمات من هذا النوع.

وتندرج المهمة الهندية في سياق اهتمام دولي متجدّد بالقمر. فالإنسان الذي وطئ سطحه للمرة الأخيرة سنة 1972 يستعدّ للعودة إليه. وطلبت الحكومة الأميركية من الناسا التحضير لإرسال رواد إليه في العام 2024. (أ ف ب)