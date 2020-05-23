الهند: 137 وفاة و6654 إصابة بكورونا

عمان- أعلنت وزارة الصحة الفدرالية الهندية اليوم السبت، عن تسجيل 137 وفاة جديدة و 6654 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 3720 وإجمالي الإصابات إلى 125101.

وأظهرت البيانات التي نقلتها وكالة شينخوا، أن هذه أعلى زيادة مسجلة في يوم واحد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.-(بترا)