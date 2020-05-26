الهند: 146 وفاة و6500 إصابة بكورونا

عمان- سجلت الهند اليوم الثلاثاء، 146 وفاة، و6535 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد بيان لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية نشرته وكالة أنباء الهند الإخبارية نيودلهي، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى4167 حالة، فيما ارتفع عدد الاصابات إلى 145380 حالة.

واضافت الوزارة بأن حالات الشفاء بلغت حتى الآن 60491 شخصا، مشيرة إلى أن ولاية (ماهاراشترا) الهندية ما زالت تعتبر من أشد الولايات تضررا بكورونا، حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 1695 شخصا، اضافة إلى 52667 إصابة حتى الآن تليها ولاية غوجرات التي سجلت 888 وفاة و14460 اصابة.-(بترا)