الهند: 147 قتيلا وإجلاء مئات آلاف السكان جراء الفيضانات

عمان- أوقعت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية 147 قتيلا على الأقل في جنوب وغرب الهند، في حين تم إجلاء مئات آلاف السكان، بحسب ما أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد.

وسجلت أكبر نسبة من الأضرار في ولاية كيرالا السياحية الواقعة جنوب البلاد حيث قتل 67 شخصا.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في شرطة كيرالا قوله “تم نقل 165 ألف شخص على الأقل إلى أكثر من 1318 مخيما توزعت في أقاليم الولاية ال14”.

وأوضح المسؤول أن الأحوال الجوية السيئة وتعرض البنى التحتية لأضرار كبيرة، عرقلا كثيرا عمليات الإنقاذ.

وساهم جنود من سلاحي البحرية والجو في عمليات الإنقاذ في جميع المناطق المتضررة.

وفي ولاية كارنتاكا المجاورة سجل مقتل 34 شخصا.

وأوضح مسؤول في الحكومة المحلية أن “14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين”، مضيفا “لقد قدمنا المساعدة لنحو 480 ألف شخص وأقمنا نحو 1100 مخيم لجأ اليها أكثر من 300 ألف شخص”.

كما نقل أيضا هذا المسؤول أن 136 طريقا انقطعت أو تعرضت للأضرار نتيجة الفيضانات.

ونقلت وسائل الإعلام أن 27 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية ماهاراشترا حيث غمرت مياه الفيضانات العديد من مدن هذه الولاية.

وفي ولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الحكومة نارندرا مودي في غرب الهند، سجل مقتل 16 شخصا على الأقل.

وتساهم الأمطار الموسمية بشكل أساسي في تأمين مخزون المياه اللازم للبلاد، لكنها في الوقت نفسه توقع سنويا ضحايا.-(بترا)