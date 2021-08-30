الهواري: إصابة 12 معلما و7 طلبة بكورونا خلال “الفاقد التعليمي”

عمان-الغد- قال وزير الصحة فراس الهواري، مساء الاثنين، إن الحالة الوبائية في الأردن اليوم مستقرة جدا.

وأضاف الهواري خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، إن نسب دخول المستشفيات ثابتة، مؤكدا ان وضعنا مريح في المستشفيات.

وأشار إلى التدرج في فتح القطاعات ساهم باستقرار الحالة الوبائية في الأردن.

وتابع ، “أجرينا 12 ألف فحص (PCR) خلال مرحلة الفاقد التعليمي، أظهرت إصابة 12 معلما و7 طلبة”.

وأكد الهواري انه لابد من اخذ الحيطة والحذر والمزيد من الانتباه.

وقال، أنه في المستقبل سندرس إعطاء جرعة ثالثة من مطعوم كورونا للجميع، مضيفا، أن مناعتنا المجتمعية وصلت 74%، وأن كورونا سبيقى معنا وغالبا سيتحول إلى مرض موسمي يحتاج للتطعيم السنوي.