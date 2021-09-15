الهواري: الأخطاء الطبية موجودة عالميا وقضية “لين” لن تمر بسهولة

جهاد المنسي

عمان- قال وزير الصحة، فراس الهواري، اليوم الأربعاء، إن قضية الطفلة لين أبو حطب التي توفيت نتيجة تشخيص طبي خاطىء في مستشفى البشير منظورة أمام القضاء ولا نستطيع الخوض في تفاصيلها الآن، لكن “هذا الحادث لن يمر بسهولة”.

جاء ذلك خلال اجتماع الهواري باللجنة الصحية في مجلس النواب للحديث عن الأخطاء الطبية وحالات الوفاة التي وقعت مؤخرا في بعض المستشفيات الحكومية.

وأضاف وزير الصحة أن “الأخطاء الطبية موجودة عالميا وقطاعنا الصحي يعاني من تحديات كبيرة”، مشيرا إلى توجه نحو إعادة هيكلة الوزارة.

وأكد أنه تم “انشاء برامج صحية بتخصصات فرعية حديثة تواكب التطورات العلمية”، معتبرا أن “الاطباء حديثي التخرج سنقوم بتدريهم لمواجهة الامور الطبية المستعجلة في حالات الاستقبال في اقسام الطوارئ”.

بدوره قال النائب جعفر الربابعة موجها كلامه لوزير الصحة فراس الهواري، تعليقا على عدم حضوره الصباحي: احذر أن تأتي إلى مجلس النواب خوفا من مذكرة نيابية لطرح الثقة.. عليك أن تأتي إلى المجلس احتراما للشعب.

وذكر النائب فريد حداد موجه كلامه للوزير: إذا لم تستطع القيام بمهامك ومسؤلياتك وأنت تحت القسم قدم استقالتك.