الهواري: الأسبوع الماضي شهد ذروة الموجة الوبائية الرابعة

حمزة دعنا- قال وزير الصحة فراس الهواري، إن الجائحة لم تنتهي والإجراءات التخفيفية لا تعني انتهاءها، كما أن العودة إلى المدارس والجامعات ستؤدي إلى ارتفاع إصابات كورونا أو تبطيء انخفاضها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الصحة فراس الهواري ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عصر اليوم الخميس، في رئاسة الوزراء، لإعلان بعض الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا.

ولفت الهواري إلى أن الأسبوع الماضي شهد ذروة الموجة الوبائية الرابعة.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية ستبدأ بتطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين (5 – 11) سنة اختياريا في أماكن مخصصة بالمدينة الرياضية.

وأكد الهواري أن القرارات الحكومية حافظت على القطاع الصحي من الانهيار خلال الجائحة، مضيفا “قد تظهر متحورات جديدة” من فيروس كورونا.