الهواري: الخصاونة ومعظم الوزراء والمسؤولين أخذوا اللقاح الصيني

عمان– قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، فراس الهواري، الأحد، إن “لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي وصل الأردن ليلة السبت، فعّال بنسبة تتراوح بين 80 إلى 86% وأعراضه الجانبية بسيطة جدا”.

وأضاف لـ “المملكة” أن “أي لقاح لمكافحة الفيروس بفعالية أكثر من 50% يعني أنه فعال”، موضحا أنه “لا يوجد أي أفضلية بين أي مطعوم وآخر”.

وأشار الهواري إلى أن “رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومعظم الوزراء والمسؤولين أخذوا اللقاح الصيني”.

ووصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، مساء السبت، الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الأردن.

وكشف مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، السبت، عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي “سينوفارم” ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بيونتيك الذي أُجيز بشكل طارئ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل، بوصول أولى كميات لقاح “سينوفارم” (الصيني الإماراتي) منتصف الليلة “السبت” ولقاح “فايزر” ليلة الاثنين.