الهواري: خطة لترشيق هيكل الصحة الإداري

عمان – الغد – قال وزير الصحة فراس الهواري اليوم الثلاثاء إن الانتهاء من البنية التحتية للأكسجين وبعض نقص الكوادر الطبية سيكون خلال أسبوعين.

وأكد الهواري بأنه ستشكل خطة لترشيق الهيكل الإداري بكل شفافية ووضوح.

جاء ذلك خلال أجتماع الوزير مع لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان لبحث الواقع الصحي والوبائي ومطاعيم فيروس كورونا.