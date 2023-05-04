الهواري يؤكد ضرورة ضمان الدعم الكافي للقطاع الصحي في الأردن

التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه اليوم السفير الدنماركي لدى الأردن كريستوفر فيفك.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تشكل فرصة مواتية للاستمرار بالتعاون في المجال الصحي.

وشدد الهواري على ضرورة الاستمرار بضمان تقديم الدعم الكافي للقطاع الصحي في الأردن وذلك للتعامل مع أزمة اللاجئين التي طال أمدها وألقت بالعبء الكبير على هذا القطاع بشقيه العام والخاص والذي قدم ولا زال يقدم خدماته للمواطنين واللاجئين على حد سواء، وألا يتأثر هذا الدعم للقطاع الصحي الأردني بالأزمات المختلفة التي تواجهها بعض دول العالم.

وثمّن المساهمة الدنماركية في “صندوق المنحة المشتركة” الذي تم من خلاله دعم تنفيذ مشاريع وبرامج صحية ساهمت في التوسع في تقديم الخدمات الصحية النوعية التي انعكست آثارها الإيجابية على المواطنين واللاجئين على حد سواء.

واستعرض الهواري أبرز المشاريع والبرامج ذات الأولوية والتي تندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023-2025، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي مؤكداً سعي الوزارة الجاد إلى تنفيذها ضمن الأطر الزمنية التي تم تحديدها.

وبعد اللقاء زار السفير الدنماركي مركز الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير باعتباره أحد المشاريع التي ساهمت الحكومة الدنماركية مع عدة دول مانحة في دعمها وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة فيه.