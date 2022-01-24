الهواري: على الجميع أخذ لقاحات كورونا للعودة الآمنة للمدارس

قال وزير الصحة فراس الهواري أن حالته الصحية جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا ولا يعاني من أي أعراض مرضية مشيرا إلى انه أخذ الجرعات الثلاث لكورونا وهو ما ساعد على عدم ظهور أعراض.

وأضاف عبر قناة المملكة أن ارتفاع إصابات كورونا الذي حصل اليوم متوقع ولفت إلى ان هناك العديد من الاجراءات الحكومية أهمها انهاء الفصل الدراسي الاول مبكرا لعدم دخول موجة اوميكرون بالتزامن مع دلتا.

ولفت إلى أن ازاحة الفصل الثاني لـ 20 من شباط جاء بالشكل المناسب مع العودة التدريجية للمدارس قائلا “لا نريد ان نلقي بالطلبة الى عين العاصفة”.

ولفت إلى أن العودة غير المدرسة للمدارس سيؤدي الى اصابة الكوادرالتدريسية واعادة اغلاق المدارس مرة ثانية .

وقال إن المتحور أوميكرون يصيب الفئات العمرية الصغيرة ويؤدي الى دخول المستشفيات بشكل مضاعف وأكد أنه سننتقل الى فصل جديد آمن بشكل وجاهي في المدارس.

ووجه رسالة الى المواطنين قائلا” على الجميع التوجه لاخذ المطاعيم ولا يوجد مبرر لعدم اخذ اللقاح”.