الهواري: علينا الالتزام لكبح جماح أي موجة جديدة من كورونا

عمان – الغد – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري، إنه لا مجال للتهاون، وعلينا الالتزام بشكل أكبر لكبح جماح أي موجة جديدة من الفيروس قد تؤثر على الأردن، والمخالفات لأوامر الدفاع غير مبررة.

وأضاف الهواري في حديث له عبر التلفزيون الأردني، أن زيادة عدد الاصابات بكورونا في المملكة كان متوقعاً في ظل الفتح التدريجي للقطاعات مشيرا إلى أن الكمامة لن توفر الحماية 100% من العدوى، داعيا الى الابتعاد عن أي اكتظاظ أو أي أماكن مغلقة تشهد ازدحاماً بحيث تكون فرص انتقال العدوى فيها كبيراً.

وبين أن الاصابات في مختلف المحافظات حتى الآن طبيعية، داعياً الى الحذر خشية ارتفاع الاصابات في المحافظات وهو الأمر الذي يمهد لارتفاع الاصابات بشكل أكبر بالمملكة.

وأشار الهواري إلى أن دراسات تشير الى فيروس كورونا المتحور قد يتسبب بوفيات أكبر، مضيفاً أن هنالك مضاعفات للسلالة المتحورة تدعو للحذر.

ولفت إلى أن الكآبة تنتج عن الاصابة بفيروس كورونا، مشيراً الى أن هنالك العديد من الأشخاص يعانون بعد تعافيهم من الاصابة بكورونا.

وفي السياق، قال الهواري، الجهات الصحية المعنية تراقب الوضع الوبائي خلال الأيام القادمة لاتخاذ أي قرارات.