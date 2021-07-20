الهواري للمستشفيات والمراكز الصحية: توقعوا زيارتي خلال عطلة العيد

عمان – الغد – أكدّ وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقال الهواري “على أي مستشفى حكومي أو مركز صحي أن يتوقع زيارتي له خلال عطلة العيد”.

جاء ذلك خلال الزيارات التفقدية التي نفذها صباح اليوم لكل من مستشفى السلط الجديد والمستشفى القضائي بالفحيص ومركز صحي الفحيص الشامل.

وتفقد الهواري خلال هذه الزيارات واقع سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجال الهواري في هذه المستشفيات والمركز الصحي وأوعز للمعنيين بضرورة اكمال اي نواقص من الكوادر الطبية والصحية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية وعلى وجه السرعة.

وتأتي هذه الزيارات التفقدية للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية ضمن جولات الوزير التي يقوم بتنفيذها لأكثر من موقع خلال ايام عيد الأضحى المبارك بهدف الوقوف على واقع تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمراجعين وضمان استمرارية وديمومة العمل في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية.