الهواري للنواب: ثقوا بي لمنع الأخطاء الطبية ولين هي ابنتي

جهاد المنسي

الغد – تعهد وزير الصحة فراس الهواري، بالقدرة على إصلاح الأخطاء في المستشفيات والمراكز الحكومية، معتبرا أن الطفلة “لين أبو حطب”، بمثابة ابنته.



وقال الهواري، على هامش اجتماعه مع لجنة الصحة النيابية، إنه طلب من ديوان الخدمة بتزويد الوزارة بالكوادر الطبية التي تحتاجها المستشفيات لسد النقص، إلا أن الديوان أجاب “بعدم توافر التخصصات”، وهذا موثق ومكتوب، حسب الوزير.



وتمنى الوزير من النواب “وضع ثقتهم بالوزارة لمنع الأخطاء الطبية والمحافظة على السمعة الطبية الأردنية الحكومية”، واعدًا بانعاش قانون المسائلة الطبية، خاصة وأن أكثر من ٣٠٠ قضية منظورة في القضاء من خلال هذا القانون.