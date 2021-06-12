الهواري: لم تسجل أي وفاة بالمملكة جراء أخذ لقاحات كورونا

عمان-الغد- قال وزير الصحة فراس الهواري، السبت، انه لم تسجل أي وفاة في الأردن جراء أخذ لقاحات كورونا.

واضاف الهواري، اننا أكملنا إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لما يزيد عن 42% من الفئة المستهدفة وهي حوالي 4.5 ملايين والتي نريد الوصول إليها بحلول الأول من أيلول المقبل.

وبين وزير الصحة لقناة المملكة ، ان التدرج في فتح القطاعات بالفترة الماضية كان له أثر إيجابي واضح، مضيفا

أنه مع فتح القطاعات يجب أن نهيئ أنفسنا لزيادة محتملة بالإصابات ونتمنى أن لا تكون هناك موجة ونتوقع ارتفاع أعداد الاصابات مرة أخرى لكن ضمن السيطرة.

وأكد الهواري، ان الطاقة الاستيعابية للمستشفيات زادت 500 سرير منذ نهاية شهر رمضان