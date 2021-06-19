الهواري من الكرك: لا يوجد نقص في الأدوية

هشال العضايلة

الكرك – تفقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت واقع الخدمات الصحية المقدمة في عدد من المراكز الصحية في محافظة الكرك والاحتياجات اللازم توفرها.

وجال الدكتور الهواري خلال جولته التي رافقه فيها عدد من نواب محافظة الكرك وامين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات ومدير الشؤون الصحية للمحافظة الدكتور ايمن الطراونة في مراكز صحي القطرانة و ذات راس الأولي الطيبة الأولي ومؤاب الأولي و قرى الخريشة والمزار الشامل ومركز صحي عي الشامل.

واستمع لمطالب النواب والمواطنين كما استمع الى احتياجات الكوادر الطبية والفنية العاملة وأوعز بدراسة هذه الاحتياجات والمطالب وايجاد الحلول باسرع وقت وحسب الامكانات المتاحة.

وأكد الهواري على وجود خطة لدى الوزارة لدراسة احتياجات المراكز الصحية من الكوادر الطبية والتمريضية وتوفير الكوادر الطبية والفنية والمستلزمات والاجهزة الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمراجعين.

وشدد الهواري خلال الجولة الميدانية التفقدية لمحافظة الكرك، على أهمية تطوير آليات تزويد المراكز الصحية في مختلف محافظات المملكة بالادوية منوها أنه لا يوجد مشكلة نقص في الادوية لكن الية ادارة وتوزيع الادوية تحتاج الى تطوير وتحسين بحيث تضمن وصول الأدوية الى المراكز الصحية بالوقت والكم المناسبين.

وأكد توفر جميع الأدوية الحياتية والأدوية البديلة لها في مستودعات ومستشفيات الوزارة والمراكز الصحية، لافتاً انه وفي حال عدم توفرها في المراكز الصحية والمستشفيات يتم شرائها على حساب صندوق التامين الصحي بموجب وصفات طبية معتمدة.

وبين أن الوزارة ستعمل على رفد القطاع الطبي في الكرك بكل ما يحتاج من كوادر وأخصائيين وفنيين ومعدات لتقديم الخدمة الفضلى للمواطن.

وأشار الهواري الى أن العمل جار في وزارة الصحة على تحديد كافة الاحتياجات للمراكز الصحية المنتشرة في المملكة، من كوادر صحية وفنية ومعدات وأجهزة طبية.