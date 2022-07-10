الهواري من معان: نحرص على توفير الخدمات الصحية بكفاءة

أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.

واضاف لدى تفقده واقع هذه الخدمات في مركز صحي الجفر بمحافظة معان اتخاذ وزارة الصحة لكافة الاجراءات والترتيبات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية وديمومة تقديم الخدمات الصحية خلال أيام العطل والمناسبات المختلفة وطوال أيام السنة.

والتقى الهواري بعدد من سكان المنطقة والمراجعين للمركز الصحي واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن مستوى تقديمها، ووجه بتحسين هذه الخدمات وتبسيط اجراءات تقديمها.

وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لخدمة المرضى والمراجعين، كما قدم لهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وشكرهم لسهرهم على صحة وسلامة المرضى والمراجعين أثناء العطلة.

ومن الجدير بالذكر انه تم أتخاذ خطوات حثيثة لتحسين الخدمات الصحية في مركز صحي الجفر من خلال الديوان الملكي الهاشمي العامر حيث العمل جار من قبل الديوان على توريد اجهزة طبية وتجهيز غرفة خاصة بالأمراض المزمنة بالإضافة الى تحسين البيئة المحيطة بالمركز الصحي.

كما زار الهواري مركز صحي القطرانة واوعز باجراء الصيانة اللازمة للمركز وتزويده بالأثاث اللازم لتقديم الخدمات الصحية لمراجعيه بأفضل مستوى.

وأكد الهواري استمرار الزيارات الميدانية التي تستهدف مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية في المحافظات خلال وبعد عطلة العيد بهدف التأكد من استمرارية تقديم الخدمات الصحية وبأفضل وجه.

وكان الهواري قد أوعز لعدد من مسؤولي وزارة الصحة تنفيذ زيارات وجولات ميدانية للمنشآت الصحية التابعة للوزارة في كافة محافظات المملكة للتواصل مع الكوادر الصحية المناوبة خلال عطلة العيد والوقوف مدى جاهزية مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين وتوفير الدعم الفني اللازم للكوادر الصحية.