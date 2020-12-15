الهواري يؤدي اليمين القانونية رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

عمان – أدى الدكتور فراس الهواري اليمين القانونية امام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيينه رئيساً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

وحضر اداء اليمين وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات .

يشار الى ان المركز الذي صدر نظامه في الجريدة الرسمية مؤخرا يهدف إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية ومواجهتها ، وتعزيز السلوكات الصحية والبيئية السليمة، وإمكانات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية، والحد من آثارها.

وللمركز مجلس يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزير الصحة، ووزير الزراعة، ووزير المياه والري ووزير البيئة ورئيس المركز ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، وأربعة من الخبراء في المجالات المعنية بعمل المركز، تتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

— (بترا)