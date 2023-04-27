الهواري يثمن مساهمة كندا في “صندوق المنحة المشتركة”

التقى وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري في مكتبه اليوم السفير الكندي في عمّان السيد طارق خان.

واستهل الدكتور الهواري اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي تتوجت باللقاء الذي جمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كانون الثاني من هذا العام.

وثمّن الدكتور الهواري المساهمة الكندية في “صندوق المنحة المشتركة” والذي ساهمت من خلاله الحكومة الكندية إضافة للعديد من الجهات الدولية المانحة؛ في دعم تنفيذ مشاريع وبرامج صحية ساهمت في التوسع في تقديم الخدمات الصحية النوعية في مرافق الوزارة انعكست آثارها الإيجابية على المواطنين واللاجئين على حد سواء ؛ كتجهيز وتشغيل مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، وتجهيز وتشغيل وحدة القسطرة القلبية في مستشفى الزرقاء الحكومي، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية في مرافق صحية مختلفة تابعة للوزارة من مستشفيات ومراكز صحية.

كما تحدث الوزير الهواري عن المشاريع والبرامج ذات الأولوية والتي تندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023-2025، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي مؤكداً على سعي الوزارة الجاد إلى تنفيذها ضمن الأطر الزمنية التي تم تحديدها.

من جانبه أكّد السفير الكندي على أهمية إيجاد آليات تضمن استمرار التعاون في المجال الصحي بين الأردن وكندا، مشدداً على الدعم الكندي المستمر لجهود الوزارة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة من خلالها، حيث تمّ إقرار تمويل إضافي لتنفيذ مشاريع صندوق المنحة المشتركة وبقيمة تقدر بحوالي 16.3 مليون دولار كندي، حيث تأتي هذه المشاريع لدعم البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية في مرافق الوزارة المختلفة.