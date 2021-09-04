الهواري يشيد بدور المستشفيات الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا

عمان- الغد- أشاد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بدور ومساهمة المستشفيات الخاصة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد .

وقال في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج فوج جديد من الأطباء المقيمين ضمن برنامج التدريب والتعليم الطبي المستمر في مستشفى الأردن اليوم أن ما قدمه الأردن من تجربة مميزة في مجال مطعوم الكوفيد وما لعبه قطاع المستشفيات الخاصة في تقديم هذه المطاعيم كان مميزاً على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى مشاركة القطاع في تقديم المطعوم للمواطنين بشكلٍ عام وللذين يعانون من حساسية مفرطة بشكل خاص واصفاً إياهم بالشريحة الأصعب.

وأشار وزير الصحة إلى مساندة قطاع المستشفيات الخاصة لوزارة الصحة أيضا من خلال استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وتقديم الخدمة العلاجية لهم.

وقال الدكتور الهواري أن جائحة الكورونا أثبتت أهمية دور الأطباء والكوادر الصحية والذين أثبتوا أنهم الجيش الابيض باستحقاق، لما قدموه من تضحيات جمّة خلال هذه الجائحة.

وأكد على أهمية دور المستشفيات الخاصة التعليمية في توفير فرصٍ تدريبية للأطباء الشباب لغايات الاختصاص بما يرفد القطاع الصحي الأردني والعربي بكفاءات طبية مميزة.