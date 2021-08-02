الهواري: 85%؜ من المعلمين تلقوا لقاح كورونا

عمان-الغد- قال وزير الصحة فراس الهواري، الاثنين، إنّ “فتح المدارس والعودة للتعليم الوجاهي هدف استراتيجي نتجه نحوه”.

وأضاف الهواري، خلال ندوة حوارية حول جائحة فيروس كورونا، أن “الطريقة الوحيدة لضمان فتح القطاعات والمؤسسات التعليمية التأكد من أن الشخص غير مصاب عبر اللقاح أو إجراء فحص (بي سي آر) كما نص أمر الدفاع 32.

وبين، أنه تم إعطاء 85%؜ من المعلمين لقاح كورونا؛ حيث تم تجهيز الصفوف، حيث تم إكمال تدريب المعلمين على فحص كورونا السريع، بالإضافة إلى إعطاء اللقاح لأولياء الأمور بسهولة وللأطفال من يرغب بذلك، معتبرا ذلك عوامل من شأنها المساعدة في عودة التعليم وجاهيا.

ودعا أولياء أمور طلبة المدارس، عدم إرسال الطالب في حال ظهرت عليه أعراض إصابة بالفيروس قبل إجراء فحص (بي سي آر).

ولفت، إلى أن 180 ألف شخص تلقي اللقاح فوق الـ 60 عاما؛ قائلا: ” مستعدون للذهاب إلى المنازل لمن لا يستطيع القدوم لأخذ اللقاح”.

وقال الهواري: “الدول التي نجحت في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا رغم زيادة إصاباتها لم تزداد أعداد دخول المصابين للمستشفى”.

وأشار الهواري، إلى أن المناعة التي تشكلها المطاعيم قوية جداً، والسيناريو الأسوأ هو أن يسجل 2500-3000 إصابة يومية.

وبين، أن وزارة الصحة بدأت من أكثر من 3 أسابيع بإعطاء “جرعة معززة” من لقاح فايزر، التي تكون من متطلبات دول لمساعدة من يحتاج ذلك.

وأكّد، أن عملية إعطاء اللقاح للفئات العمرية أقل من 18 سنه مستمرة وفق رغبة أولياء الأمور لأنها اختيارية.

وأوضح، أنه لم يتم رصد أي أعراض جديدة غير المعلن عنها للقاحات كورونا في الأردن.