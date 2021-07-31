الهواري: 87% من وفيات تموز بكورونا من الغير مطعمين

عمان-الغد- أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن 87% من وفيات كورونا في الأردن خلال شهر تموز كانت بين غير المطعمين.

وأضاف الهواري عبر قناة المملكة مساء السبت، أن أكثر من 90% من إصابات كورونا في الأردن هي من المتحور دلتا، وأن 60 % من الإصابات، للفئة العمرية بين 20 لـ 45 سنة.

وتابع، أن معدل انتشار الفيروس ارتفع إلى 1.35 بعد أن كان أقل من 1%، مشيرا إلى أن التسجيل على منصة المطاعيم عاد للتسارع في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الصحة : “نجحنا في تقليص الفارق بين أعداد متلقي الجرعة الأولى والثانية من المطعوم وهذا ضروري لمحاربة المتحور دلتا، ولا نرى في هذه الفترة أي سبب للجوء إلى الإجراءات التشديدية.

وبين أن أكثر من 30 ألف جرعة مطعوم أعطيت للفئة العمرية 12 – 18 سنة.

ووصل عدد المتغيبين عن المطعوم إلى 400 ألف، وفق الوزير الذي قال “استطعنا تقليل العدد من خلال الاتصال المتكرر معهم”.