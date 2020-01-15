الهواملة للرزاز: “لو كنت مكانك لوضّبت أغراضي وخرجت في سبيل الله”

محمود الطراونة

عمان – وجه النائب غازي الهواملة العديد من الرسائل للداخل والخارج في كلمته التي ألقاها خلال مناقشات الموازنة اليوم الأربعاء تحت القبة.

وفي البداية، تلا النائب الهواملة آيات من الذكر الحكيم والتي تتحدث عن الظلم والافتراء ليختتم ” بقوله تعالى ” وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

الهواملة خاطب رئيس الورزاء د.عمر الرزاز بقوله “لو كنت مكانك لوضّبت أغراضي وخرجت في سبيل الله”، لافتا إلى أنه لا يحب الآكشن ولا التمثيل إلا أن الأمور فرضت الشقوة عليهم بالقوة وأنه يتوجب عليه أن يرفض اتفاقية الغاز.

وأكد رفضه الصريح لاتفاقية الغاز مع إسرائيل حيث قالها باللغة العربية والعبرية “لو جاز” أي لا للغاز لإسرائيل. مشيرا الى ان القيادة والحكومة والنواب والشعب يرفضها ، لكن لغاية الان لم تلغ وبتنا لا نعلم كيف نوصل الرسالة ومن صاحب القرار في الالغاء ، مطالبا بالغائها وايصال صوت الاردنيين الرافض لها للعالم حيث يعتبرها نتنياهو “عطاء الله” لاسرائيل

وتسائل الهواملة عن وجود اموال الذهب المضبوط والاموال المستردة من مكافحة الفساد وفرق الوقود والضبطيات وغير ذلك من الاموال ، في الموازنة العامة.

وقال الهواملة للناس خلال كلمته في مناقشات الموازنة :”يا ايها الشعب قفوا مع النواب في رفض اتفاقية الغاز المرفوضة من الجميع”.