الهولندي ديباي يلمح الى انتقاله الوشيك الى برشلونة

امستردام – ألمح مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي الذي سينتهي عقده مع ناديه ليون الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الحالي إلى انتقاله الوشيك إلى صفوف برشلونة الاسباني الذي يشرف على تدريبه مواطنه رونالد كومان.

وقال ديباي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة هولندا للنمسا في بطولة كأس اوروبا لكرة القدم “الجميع يعرف بأنني دخلت في مفاوضات مع برشلونة منذ فترة وارغب باللعب باشراف رونالد كومان”.

وأضاف مازحا “القليل من الصبر وسيصدر النبأ الرسمي”.

وكان ديباي (27 عاما) بدأ مسيرته في صفوف أيندهوفن الهولندي قبل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي لمدة عامين بعد مونديال 2014 في البرازيل، حيث تألق في صفوف منتخب بلاده الذي بلغ الدور نصف النهائي، قبل ان ينتقل الى صفوف ليون. – (أ ف ب)