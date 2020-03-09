“الهيئة البحرية” تدرس منع دخول باخرة للعقبة من ضمنها 700 سائح إيطالي

احمد الرواشدة

العقبة – تدرس الهيئة البحرية الأردنية منع باخرة سياحية من الاصطفاف على أرصفة موانئ العقبة من المقرر أن تصل في 26 الشهر الحالي وتحمل على متنها 3000 آلاف سائح من مختلف الجنسيات من بينهم 700 سائح ايطالي.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان في تصريحه لـ”الغد” إن الهيئة البحرية والجهات المينائية وتدرس منع اصطفاف الباخرة على ارصفة ميناء العقبة نتيجة وجود 700 سائح ايطالي على متنها سيصعدون الى الباخرة من ميناء عربي الاسبوع القادم، مؤكدا ان ان قرار المنع من الوصول الى ميناء العقبة سيكوم احترازيا ووقائيا بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وبين السلمان ان الباخرة السياحية تجوب عدد كبير من الدول ضمن برنامجها السياحي منها مديمة العقبة السياحية، مؤكدا ان الهيئة تتبابع وبشكل دقيق تحركات جميع البواخر التي تؤم ميناء العقبة سواء السياحية او البضاىع والخاويات قبل وصولها المياة الاقليمية بثلاثون يوما بالتنسيق مع وكلاء الملاحة.