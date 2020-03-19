“الهيئة البحرية” تشدد على ضرورة استمرار تعقيم البواخر القادمة إلى ميناء العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – شدد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد السلمان على ضرورة استمرار تعقيم البواخر القادمة الى ميناء العقبة قبل اصطفافها على ارصفة الموانىء.

وبين السلمان في اجتماع طارىء بحضور ممثلون عن وزارة الصحة ونقابة الملاحة وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ان جميع الجهات البحرية والمينائية توافقوا على الزامية تعقيم البواخر القادمة الى ميناء العقبة استنادا لقانون الدفاع الساري.

واشار السلمان ان الأردن كان السباق في فرض التعقيم مما كان له دور واضح في تأخر وصول الفيروس للأردن نتيجة التشدد بالإجراءات الوقائية وعدم المجاملة في هذا الموضوع، مؤكدا ان تعقيم السفن من وجهة نظر الهيئة البحرية أمر محسوم وغير قابل للنقاش إلا بالقدر الذي يلبي الغاية العظمى المتمثلة في عملية التعقيم .

وأكد السلمان ان السفن قد تكون مصدرا وناقلا للفايروس نظرا لطبيعة حركتها في موانىء عالمية إلى جانب خصوصيتها في نقل إعداد كبيرة من الركاب (والطواقم ) والبضائع من دول مختلفة قد تكون موبوءة.

من جانبه قال نائب مدير عام شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن ظافر فريحات ان الزامية تعقيم السفن القامة الى خليج العقبة تقى جميع الجهات خاصة البحريين والمينائيين خطر انتشار فايورس كورونا المستجد ويعطي بصمة دولية مميزة لكافة الخطوط الملاحية وجهات الرقابة الدولية وهيئة السلامة البحرية.

وبين فريحات ان هذا الاجراء والزامية تعقيم السفن يحمي الموانىء الاردنية بشكل كامة ويديم عمل كافة القطاعات المتعاملة في سلسلة النقل والتزويد، في الوقت الذي يشهد العالم ما تقوم به الجهات الحكومية من اجراءات سلامة صحية عامة تميز بها عن باقي الدول المتقدمة واشير له بالبنان.

واضاف فريحات ان جميع الجهات الحكومية والخاصة تتعاون وتتكاتف من اجل التغلب على فايروس كورونا المستجد من خلال الاجتماعات المتواصلة والدورية للجهات المينائية والبحرية والتي اثبتت انها على قدر المسؤولية لا سيما الهيئة البحرية الاردنية وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء بالاضافة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظة العقبة ووكلاء الملاحة.