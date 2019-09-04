الهيئة التنفيذية تجدد ثقتها بمنتخب النشامى.. وترفض استقالة الأمين العام

عمان-الغد- اطلعت الهيئة التنفيذية للاتحاد الاردني لكرة القدم على تحضيرات المنتخبات الوطنية ومؤشرات جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة سمو الامير علي بن الحسين اليوم الاربعاء 4 ايلول، وتم خلالها التأكيد على توفير كافة متطلبات النجاح لمسيرة وخطط تحضيرات المنتخبات الوطنية بما يسهم بتحقيق الاهداف المنشودة في مشاركاتها القادمة، كما أثنت على مثالية الاعداد للمنتخبات خلال الفترة الماضية وما تم انجازه وفق خطط وبرامج التحضير التي أعدت من الاجهزة الفنية.

وتمنت الهيئة التنفيذية أن تحقق المنتخبات الوطنية المطلوب منها خلال استحقاقاتها المقبلة وفي مقدمتها التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث يبدأ المنتخب الوطني مشواره في تلك التصفيات بملاقاة الصين تايبه غداً الخميس 5 ايلول، كما جددت الهيئة التنفيذية ثقتها بالجهاز الفني ونشامى المنتخب وتقديم كل دعم ممكن في مشوار التصفيات.

وأكد سمو الامير علي خلال الجلسة على أهمية تعزيز رعاية الموسم الجديد ولفت الى ان هناك جهود ومفاوضات مع أكثر من جهة لتحقيق ذلك الهدف المهم.

كما تم رفض الاستقالة التي تقدم بها مؤخراً الامين العام للاتحاد سيزار صوبر وتجديد الثقة به وبالصلاحيات كافة.

وتم خلال الجلسة الاطلاع على ما تمخض من زيارات ميدانية للجنة المسابقات والملاعب الى المنشآت الرياضية للوقوف على احتياجات الملاعب لبلوغ مستويات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الشباب وأمانة عمان الكبرى.

وناقشت الهيئة التنفيذية مسألة المستحقات المالية للاندية عن الموسم المنتهي وبحث الخطوات الانية لتغطيتها في ظل تأخر تحصيلها من الجهات الراعية، وشددت الهيئة التنفيذية على أهمية ايجاد حلول طويلة الامد لتلك المسألة في المواسم المقبلة في ظل تقدير الاتحاد لدور الاندية وأهمية دعمها كأولوية تضاهي أولوية دعم المنتخبات الوطنية.

واستعرضت الهيئة التنفيذية الخطوات التي انجزت خلال الفترة الماضية بما يتعلق بتطوير آلية عمل الاتحاد واستناداً الى مسارات تأهيل الكوادر وتفعيل النظام الالكتروني والهيكل التنظيمي لدوائر وأقسام الاتحاد.

وكانت الهيئة التنفيذية صادقت على محضر الجلسة السابقة.